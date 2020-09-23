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لامبارد يطالب بدعم أندية الدرجات الدنيا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد فرانك لامبارد مدرب أن بدء مسيرته في قاع هرم كرة القدم الإنجليزية ساعده في تقدير التحديات المالية التي تواجهها أندية الدرجات الأدنى خلال وباء "كوفيد- 19"، مشددا على أهمية تقديم الدوري الممتاز يد العون.

وتعتمد أندية الدرجات الأدنى على إيرادات أيام المباريات وسيترك قرار الحكومة البريطانية بتأجيل عودة الجماهير للملاعب تأثيرا هائلا عليها، وأبلغ لامبارد وسائل إعلام بريطانية: أعتقد أنه من المهم أن يتكاتف الدوري الممتاز لدعم الدرجات الأدنى، هذه هي القاعدة التي استندنا عليها جميعا، أنا بدأت في الدرجة الثانية وكذلك الكثير من اللاعبين الشبان وأتفهم الصعوبات لدى الأندية.

وتابع: لن أتحدث كثيرا عن السياسة ولا أعرف قدرا كافيا من الأرقام لكن اعتقد أن أندية الدوري الممتاز والمسابقة تتعاطف وأنا واثق من اتخاذ خطوات إيجابية للأمام.

ويلعب تشيلسي ضد بارنسلي في كأس الرابطة في وقت لاحق يوم الأربعاء وقال لامبارد إن ناديه تكفل بنفقات فحوص "كوفيد-19" لمنافسه المنتمي للدرجة الثانية.

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