شكرا لقرائتكم 20 مليون يورو تنقل يورينتي من سوسييداد إلى ليدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن ريال سوسييداد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأربعاء أنه توصل لاتفاق يقضي بانتقال مدافعه دييغو يورينتي إلى ليدز يونايتد الصاعد هذا الموسم للدوري الإنجليزي الممتاز، في صفقة قدرتها وسائل الإعلام البريطانية بـ20 مليون جنيه إسترليني.

وقال النادي الإسباني في بيان: توصل ريال سوسييداد وليدزيونايتد إلى اتفاق مبدئي لانتقال دييغو يورينتي ويتوقف الاتفاقالنهائي على الكشف الطبي للاعب، ويود النادي التعبير عن شكره وامتنانه لدييغو بعد ثلاث سنوات في النادي ويتمنى له التوفيق في الفصل الجديد من مسيرته.

وبدأ يورينتي مسيرته الاحترافية في ريال مدريد لكنه فشل فيتثبيت نفسه بالفريق الأول وانتقل إلى سوسييداد في 2017، بينما خاض 30 مباراة مع فريق المدرب إيمانول ألجواسيل الموسم الماضيحين احتل المركز السادس ووصل إلى نهائي كأس الملك.

ويطمح ليدز لتعزيز دفاعه بعد أن استقبل سبعة أهداف في أول مباراتين بالدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن.