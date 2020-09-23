أحمد سامى يحدد نقاط القوة والضعف لدجلة عن طريق الفيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب أحمد سامى، المدير الفنى لفريق لسموحة، من الجهاز الإدارى للفريق سرعة إحضار عدد من مباريات وادى دجلة الأخيرة للوقوف على نقاط القوة والضعف بالفريق قبل مواجهته غداً فى الجولة التاسعة والعشرين للدورى باستاد بتروسبورت، ويدرك أحمد سامى جيداً صعوبة تلك المواجهة، خاصة أن المنافس تلقى الهزيمة فى آخر ثلاث مباريات متتالية، وهو ما يصعب الموقف فى ظل احتلاله المركز السادس عشر بجدول الترتيب.
ويسعى المدير الفنى للفريق السكندرى أحمد سامى لمواصلة انتصاراته بعد الاستفاقة التى حدثت للفريق بعد عودته وتحقيق الفريق لـ7 نقاط من أصل 9، حيث تعادل الفريق فى أولى مبارياته مع المدير الفنى الجديد أمام الزمالك بثلاثة أهداف لمثلها بعدما كان خاسرا بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم حقق الفوز على الجونة خارج ملعبه بهدفين مقابل هدف، وأخيراً فاز على المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف.
ويحتل فريق سموحة المركز الـ5 بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 39 نقطة ، بعدما خاض الفريق السكندرى 28 مباراة ، حيث فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 15 لقاء وتلقى الهزيمة فى 5 ، وسجل لاعبوه 37 هدفاً، واستقبلت شباكهم 31 هدفا.
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