شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب مصر يحيى الذكرى الثالثة لوفاة والدته: "وحشتينى أوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا طارق مصطفى، نجم الزمالك السابق والمدرب العام الحالى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، الذكرى الثالثة لوفاة والدته، التى تحل اليوم الأربعاء، 23 سبتمبر، ونشر صورة لها عبر حسابه على إنستجرام، وصحبها بتعليق: "أمى الله يرحمك ويغفر لك وينور قبرك، الذكرى السنوية الثالثة.. وحشتينى أوى".



والدة طارق مصطفى

من ناحية أخرى، حرص طارق مصطفى المدرب العام للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، وسيد معوض مدرب المنتخب، على حضور مباراة الزمالك أمام الإنتاج الحربى، التى أقيمت بإستاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات بطولة الدورى، حيث يأتى حضور أعضاء الجهاز الفنى للمباراة بناء على توجيهات المدير الفنى حسام البدرى وضمن خطة حضور المباريات لمتابعة اللاعبين المرشحين للتواجد فى أول معسكر دولى للفراعنة عن قرب، ويستعد المنتخب لمواجهة توجو فى إطار منافسات الجولتين الثالثة والرابعة خلال اجندة نوفمبر المقبل فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

Advertisements





واستقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى، على تواجد مصطفى محمد مهاجم نادى الزمالك فى معسكر الفراعنة المقبل فى شهر نوفمبر فى الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر ويتخلله مباراتان أمام توجو فى الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2022 التى تستضيفها الكاميرون.

واستقر الجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى، على الدفع بمصطفى محمد لقيادة هجوم المنتخب أمام توجو فى حالة استمرار تألقه مع الزمالك خلال الفترة المقبلة إلى جانب ظهوره بمستوى مميز فى معسكر الفراعنة المقرر انطلاقه 9 نوفمبر المقبل.

ويتصدر منتخب جزر القمر ترتيب المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، بينما منتخب كينيا يتقاسم الوصافة مع منتخب مصر برصيد نقطتين بينما يأتى منتخب توجو فى المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة من تعادل وهزيمة.