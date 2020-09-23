شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يطالب المصرى بـ15 مليون جنيه لبيع غنام محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بمجلس إدارة المصرى البورسعيدى أن ناديه تلقى موافقة من الإنتاج الحربى للاستغناء عن خدمات غنام محمد فى الميركاتو الصيفى الجارى مقابل الحصول على 15 مليون جنيه، الأمر الذى رفضه مسئولو المصرى ودخلوا فى مفاوضات مكثفة مع نظرائهم فى الإنتاج الحربى لتخفيض الرقم المطلوب.

ووضع النادى البورسعيدى غنام محمد، لاعب خط وسط الإنتاج الحربى الحالى والأهلى السابق، على رأس قائمة المطلوبين لتدعيم صفوف الفريق البورسعيدى فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وظهر اللاعب بمستوى متميز فى مباريات الإنتاج الحربى الأخيرة بالدورى ولعب دوراً كبيراً فى تعديل نتائج فريقه بعد فترة من التراجع، وسجل 3 أهداف فى 4 مباريات فضلا عن دوره المحورى مع الفريق.

ويرتبط غنام محمد بتعاقد مع الإنتاج يمتد لثلاثة مواسم قادمة، حيث كان اللاعب أحد الناشئين فى الأهلى قبل أن يقرر مسئولو القلعة الحمراء تسريح فريقه بالكامل نظراً لقرار اتحاد الكرة بإلغاء مسابقة 97 لينتقل اللاعب للجونة ويساهم فى صعود الفريق للدورى الممتاز قبل أن يرحل عنه وينضم للإنتاج الحربى، ويعتزم مسئولو المصرى الدخول فى مفاوضات مباشرة مع نظرائهم فى الانتاج الحربى لمعرفة طلباتهم المادية للإستغناء عن غنام محمد .

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وأغلق الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار، صفحة مباراة الجونة التى أقيمت عصر الاحد على ستاد الاهلى والسلام بالجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى الممتازوأنتهت بفوزه 2 - 1، حيث إستأنف الفريق تدريباته بدون الحصول على راحة نظراً لضيق الوقت استعداداً لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها الخامسة والنصف عصرغداً الخميس على ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى العام.

ويعكف الجهاز الطبى بالانتاج الحربى على تجهيز معاذ الحناوى لاعب الفريق للمباريات المقبلة بسبب إصابته بشد فى العضلة الأمامية خلال مباراة الزمالك الأخيرة وغيابه عن مواجهة الجونة الاخيرة.

ومنذ عودة مسابقة الدورى من التوقف عانى الإنتاج الحربى من إصابة عدد من اللاعبين بفيروس كورونا حيث خاض الفريق 10 مباريات خسر 6 لقاءات وفاز فى ثلاث مباريات وتعادل فى لقاء وحيد، حيث تعادل مع الأهلى بهدف لكل فريق ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم خسر من إنبى بهدفين دون رد ثم خسر من بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد ثم خسر من الطلائع بهدف دون رد ثم فاز على سموحة بهدفين مقابل هدف ثم فاز على طنطا بثلاثة أهداف دون رد ثم خسر من أسوان بهدفين دون رد ثم خسر من الزمالك بهدف دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين مقابل هدف.

ويتصدر باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق قائمة هدافى الإنتاج الحربى هذا الموسم بعد تسجيله 5 أهداف.