شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح وعبد السلام سلاح طائرة الأهلى لخطف الكأس أمام الطلائع الللية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتسلّح فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى بقيادة مديره الفنى محمد مصيلحى بخبرات الثنائى أحمد صلاح وعبد الله عبد السلام فى مواجهة أبناء إبراهيم فخر الدين المدير الفنى لفريق طلائع الجيش فى نهائى كأس مصر لهذا الموسم المقرر له السادسة مساء على صالة نادى صيد 6 أكتوبر، ويمتلك ثنائى الأهلي خبرات تمكن فريقهم بقوة من تحقيق الفوز ، بينما فى المقابل يمتلك أيضا طلائع الجيش خبرات عدد من النجوم و أبرزهم أشرف أبو الحسن صانع ألعاب الفريق، فضلا عن مديره الفنى المخضرم إبراهيم فخر الدين الذى يعلم جيدا مفاتيح لعب الأهلى خاصة أنه قاد الفريق فىياً لعدة مواسم عديدة .

وتأهل الأحمر بالفوز على غريمه التقليدى الزمالك قى نصف النهائى 3 /0 ، بينما فاز طلائع الجيش على الاتحاد السكندرى 3 /0 فى نفس الدور، وشهدت مسابقة الدورى الممتاز حصول الأهلى على اللقب بالحسم مبكرًا فى الجولة قبل الأخيرة أمام طلائع الجيش قبل الخسارة من الزمالك فى الجولة الأخيرة بالدورى والتى كانت بمثابة تحصيل حاصل، بينما احتل الزمالك المركز الثانى فى الدورى..وكان الأهلى يحتاج للفوز بأى نتيجة على طلائع الجيش من أجل حسم اللقب دون النظر إلى مباراته الأخيرة مع الزمالك، خاصة أنه دخل لقاء الطلائع بـ 57 نقطة .

وحددت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، أول نوفمبر موعداً لانطلاق الموسم الجديد للدورى الممتاز 2020 / 2021 بعد انتهاء الموسم الحالى فى شهر سبتمبر المقبل ، كما حددت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، يوم 21 أكتوبر موعدا لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية لتغيير بعض بنود اللائحة ومناقشتها مع الأندية، وأنهى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب تصنيف الأندية عن الموسم 2019 / 2020 الخاص باتحادات الملاكمة والكرة الطائرة والكاراتيه الرياضى والكاراتيه التقليدي، من أجل الدعوة لعقد الجمعيات العمومية.