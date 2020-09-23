شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة اختيار المدير الفنى للزمالك تعلن خليفة كارتيرون خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلن لجنة اختيار المدير الفنى الجديد للزمالك خليفة الفرنسى كارتيرون خلال الساعات المقبلة، بعدما تم اعتماد تشكيل جديد يضم كلا من فاروق جعفر رئيس جهاز الكرة فى النادى، وخالد الغندور نجم الزمالك الأسبق، ليصبح تشكيل اللجنة كاملا يضم كلا من أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة وأحمد مرتضى منصور وإسماعيل يوسف عضوى المجلس، وفاروق جعفر وخالد الغندور.

فيما رحب مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور برحيل محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، عن الفريق بنهاية الموسم الجارى، بعدما عقد محمد عواد جلسة مع رئيس النادي وطلب خلالها الرحيل بسبب عدم مشاركته في المباريات منذ بداية الموسم.

ورحب المجلس برحيل عواد بشرط توفير عرض مالي جيد يليق باسم اللاعب والنادي، سواء على سبيل البيع أو الإعارة، وسيتم الاعتماد في الموسم الجديد على كل من محمد أبو جبل ومحمود جنش ومحمد صبحي في مركز حراسة المرمى.

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وكان المستشار مرتضى منصور أكد فى تصريحات تليفزيونية أمس رغبة عواد فى الرحيل عن الزمالك بسبب جلوسه احتياطيا، مؤكدا أن إدارة النادي لن تقف فى مستقبل أى لاعب يرغب في المشاركة في ظل عدم وجود فرصة مشاركة للحارس في الزمالك خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، سيطرت مفاوضات الزمالك واسم المدير الفني الجديد للفريق علي الأجواء داخل المعسكر المقام حاليا استعدادا لمواجهة طنطا المقرر لها اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 29 للدورى، حيث دار حديث بين اللاعبين أثناء تناول الإفطار اليوم حول المدير الفني القادم وجنسيته، والمفاوضات مع الأسماء المنتشرة في وسائل الإعلام.

ومن المنتظر أن يعقد طارق يحيى المدير الفني المؤقت لفريق محاضرة فنية مع اللاعبين في فندق الإقامة للإعلان عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة طنطا اليوم، قبل التوجه للملعب لخوض المباراة.