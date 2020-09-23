شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يطلب رسمياً ضم مهاجم أسوان وزهرة الجنوب يؤجل الرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى مسئولو أسوان عرضاً رسمياً من نادى إنبى لضم فادى فريد هداف أبناء الجنوب، وذلك بعد تألقه مع أسوان فى الموسم الجارى، بعدما شارك فى 27 مباراة بالدورى سجل خلالها 6 أهداف، ورفض مسئولو أسوان حسم موقفهم من العرض حتى الآن، لحين الاطمئنان على بقاء الفريق بمسابقة الدورى العام وانتهاء معركة الهبوط، حتى لا يتشتت ذهن اللاعبين ويفكروا فى أمور أخرى بعيداً عن المباريات المقبلة والتى تعد حاسمة لأسوان الذى يحتاج لـ 11 نقطة فقط لتأكيد بقاءه بالدورى خلال المباريات الـ6 المتبقية فى المسابقة.

وأكد مسئولو أسوان أنهم لم يتلقوا عروضاً رسمية أخرى لضم اللاعب سواء من الاتحاد السكندرى أو غيره من الأندية، كما أكد اللواء أحمد سليمان رئيس مجلس إدارة نادى أسوان أنه لا صوت يعلو فوق صوت المباريات الثلاث القادمة للفريق بالدورى الممتاز لحين التأكد رسميا ببقاء الفريق بالممتاز، وطالب رئيس نادى أسوان الجميع بالهدوء والعمل بتركيز وإصرار لتحقيق هذا الهدف لإسعاد جماهير أسوان وقال سليمان: الفريق لديه مهمة محددة هى البقاء المستحق بالدورى الممتاز فهذا حصاد عمل منظومة متكاملة داخل نادى أسوان، وعلينا جميعا إدارة وجهاز ولاعبين وجماهير التركيز الكامل لتحقيق هدفنا، أمامنا ثلاث مباريات أمام الجونة والمصرى ودجلة تحدد مستقبلنا بالمسابقة فلابد من الهدوء والإصرار وإحترام المنافسين وتحمل المسئولية من الجميع.

وأضاف نسعى باستمرار لتوفير مستحقات اللاعبين وصرفنا مكافأة الفوز على طنطا، وجارى تدبير مكافأة الفوز على الزمالك، لن نبحث أى عروض للاعبين قبل التأكد من البقاء بالممتاز، مجلس الإدارة ولجنة الكرة سيبحثان كل العروض الرسمية بعد التأكد من البقاء بالممتاز وعلاقتنا بكل الأندية يسودها الإحترام والتقدير المتبادل، لن نقف فى طريق مستقبل أى لاعب بما يحفظ حقوق نادى أسوان.