شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى لتحديد موقف المصابين فى بيراميدز من مواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع، اليوم الأربعاء، مصابو الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، لاختبار طبى لتحديد موقفهم النهائى من المشاركة فى مباراة الإسماعيلى، المقرر لها فى الثامنة مساء غد الخميس، على استاد الإسماعيلية بالجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري العام، حيث يبحث الفريق السماوى على تحقيق الفوز ومواصلة المنافسة الشرسة مع الزمالك على المركز الثانى، لاسيما وإن بيراميدز يرغب بشدة فى حصد الوصافة من أجل المشاركة فى دورى أبطال أفريقيا بالنسخة المقبلة.

ومن المنتظر أن يُجرى الجهاز الطبى اختبار لجميع المصابين لتحديد موقفه من مواجهة الدراويش، حيث سيخوض الفريق تدريبه الختامى اليوم، على أن يعلن بعده المدير الفنى الكرواتى أنتى تشاتشيتش قائمة المباراة النهائية.

ويعانى دودو الجباس وأحمد توفيق من الإصابة فى العضلة الخلفية، أدى لغياب الثنائى عن مواجهة حرس الحدود التى جمعتهما الإثنين الماضى، ومن المتوقع أن يستمرا فى الغياب عن مواجهة الدراويش ، كما سيتم إختبار أحمد أيمن منصور لتحديد موقفه من مواجهة الإسماعيلى، وهناك صعوبة فى مشاركة ولفريد كانون الذى مازال يعانى من الإصابة، مع مراجعة موقف إيريك تراورى، خاصة أنه غادر مباراة الحدود مصابا هو الآخر.

ويغيب محمود حمادة نجم خط الوسط، عن مباراة الإسماعيلي، بعد أن حصل على بطاقة صفراء في مباراة بيراميدز أمام حرس الحدود لتكون الثالثة التي سيغيب على إثرها عن مواجهة الدراويش، فضلاً عن استبعاد رجب بكار الظهير الأيمن من المشاركة فى التدريبات الجماعية فى الفترة الماضية.