شكوى للأولمبية من 5 جهات ضد مرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

تلقت اللجنة الأولمبية المصرية عدة شكاوي رسمية ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بعدما اعتبروا تصرف رئيس القلعة البيضاء خروج عن المألوف في المجال الرياضي.

وتضمنت الشكوى كل من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وعمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة المصري، وهشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد، ولجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وقدّم حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد عدة شكاوي ومذكرات ضد مرتضى منصور نظرًا لما تناوله رئيس النادي الأبيض بشأن أصحابها أو الهيئات التابعين لها.

وضمت القائمة مجموعة من الشاكين الآخرين في وقائع ومناسبات مختلفة، وطالب كل منهم بالتعامل معها وفقًا للوائح والقوانين المعمول به.