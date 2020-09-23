وكيل جيرالدو يوضح حقيقة العرض المغربي للاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:



نفي هشام بن صالح الكثيري وكيل الانجولي جيرالدو دا كوستا جناح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي وجود تواصل معه من جانب نادي شباب المحمدية المغربي لضم اللاعب مع بداية الموسم القادم.

وقال بن صالح في تصريحات لمصراوي :" النادي المغربي لم يطلب ضم جيرالدو ولم تحدث أي مفاوضات معي بخصوص اللاعب".

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وأضاف:" أي ناد سيطلب ضم جيرالدو سيكون من خلالي بصفتي وكيله وسأقوم بدوري بعرض الأمر علي إدارة النادي الأهلي التي تتعامل في هذه الأمور باحترافية شديدة لكن حتي الآن جيرالدو ليس لديه عروض ويركز بشدة على مساعدة فريقه في البطولة الإفريقية من أجل الفوز بها".

وكان هشام آيت منا رئيس نادي شباب المحمدية قد صرح أمس في بعض وسائل الإعلام المصرية ان ناديه تواصل مع وكيل جيرالدو لضم اللاعب من الأهلي.

وسبق وأن صرح وكيل الجناح الانجولي أمس ليلا كورة أن اللاعب تلقي اخطار رسمي من اتحاد بلاده يفيد بانضمامه لقائمة أنجولا في المعسكر المقبل.