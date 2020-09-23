يويفا يعلن الثلاثي المرشح لجائزة الأفضل في أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الأربعاء، القائمة النهائية والمرشحة لجائزة أفضل لاعب في القارة العجوز لعام 2020.

وأفاد الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي، عن القائمة النهائية والمرشحة للحصول على جائزة أفضل لاعب خلال العام الجاري.

ويتنافس النجم البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي ضد ثنائي بايرن ميونيخ الهداف البولندي روبرت ليفاندوفيسكي والحارس المخضرم مانويل نوير.

دي بروين قاد فريقه للوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا قبل الخسارة من أولمبيك ليون الفرنسي بهدف مقابل ثلاثة.

لكن على الصعيد الشخصي قدّم النجم البلجيكي موسمًا رائعًا رفقة السيتي بعدما سجل 16 هدفًا إلى جانب صناعة 23 هدفًا حاسمًا.

في المقابل، كان يعتبر الموسم الماضي الأفضل للثنائي ليفاندوفيسكي ونوير من حيث الألقاب الجماعية والفردية.

البايرن حقق الموسم الماضي لقب دوري أبطال أوروبا إلى جانب تحقيق الثنائية المحلية من خلال الجمع بالدوري والكأس.

وشهد الموسم الماضي، انفجارًا تهديفيًا حققه النجم البولندي ليفاندوفيسكي من خلال تسجيله 55 هدفًا في جميع المسابقات مع تقديم عشرة أهداف حاسمة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الاسم الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا خلال مراسم قرعة مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي للموسم الجديد في الأول من أكتوبر المقبل.

في المقابل، جاءت القائمة التالية بعد الثلاثي المرشح للفوز بالجائزة كالتالي:

المركز الرابع: ليونيل ميسي (برشلونة) - نيمار دا سيلفا (باريس سان جيرمان) 53 صوت.

Advertisements

المركز السادس: توماس مولر (بايرن ميونيخ) 41 صوت.

المركز السابع: كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) 39 صوت.

المركز الثامن: تياجو ألكانتارا (بايرن ميونيخ السابق ليفربول الحالي) 27 صوت.

المركز التاسع: جوشوا كيميش (بايرن ميونيخ) 26 صوت.

المركز العاشر: كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) 25 صوت.

وعلى الصعيد الجوائز الفردية الأخرى يتنافس على جائزة أفضل مدرب في أوروبا بين الثلاثي: يورجن كلوب (ليفربول) - هانس ديتر فليك (بايرن ميونيخ) - يوليان ناجلزمان (لايبزيج).

جائزة أفضل حارس مرمى: كيلور نافاس (باريس سان جيرمان) - مانويل نوير (بايرن ميونيخ) - يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد).

جائزة أفضل مدافع: ديفيد ألابا (بايرن ميونيخ) - ألفونسو ديفيس (بايرن ميونيخ) - جوشوا كيميش (بايرن ميونيخ).

جائزة أفضل وسط ملعب: كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) - توماس مولر (بايرن ميونيخ) - تياجو ألكانتارا (بايرن ميونيخ - ليفربول الحالي).

جائزة أفضل مهاجم: كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) - نيمار دا سيلفا (باريس سان جيرمان) - روبرت ليفاندوفيسكي (بايرن ميوينخ).