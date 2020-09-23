كارتيرون يرد.. هل ندم على قيادة التعاون بعد سداسية الشارقة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق التعاون السعودي، أن المدرب دائمًا ما يكون مسئولاً عن أداء الفريق سواء في حال تحقيق الفوز أو الخسارة، وذلك ردا على سؤال حول ما إذا كان يشعر بالندم على قيادة فريقه الجديد.

تصريحات كارتيرون جاءت في مؤتمر صحفي قبل مباراة فريقه أمام الدحيل القطري في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وتابع: "كما قلت في المباراة الأخيرة للمرة الأولى أتلقى هزيمة ثقيلة، تحدثت مع اللاعبين وأكدت لهم أن هذه الأمور تحدث في الرياضة بشكل عام".

وواصل: "أمامنا مباراة أخرى واختبار للاعبين كيف سيكون رد فعلنا، نريد الفوز على الدحيل، ولا يمكن أن نفقد الثقة والتفكير في الهزيمة بعد المباراة الماضية".

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وأنهى: "إذا أردنا التأهل علينا الفوز وإيجاد الحافز للفوز بالمباراة، كما علينا أن نواجه الإرهاق والحالة النفسية بعد نتيجة المباراة الماضية".

وتولى الفرنسي باتريس كارتيرون القيادة الفنية لفريق التعاون، ولم يحقق أي نقطة بالبطولة الأسيوية بعد الخسارة من برسيبوليس الإيراني بنتيجة (1-0)، ثم الهزيمة الثقيلة بستة أهداف دون رد على يد الشارقة الإماراتي.

ومن المقرر أن يواجه التعاون منافسه الدحيل القطري متصدر المجموعة الثالثة، غدًا الخميس، في مباراة ليس أمام الفريق السعودي سوى الفوز من أجل التأهل للدور المقبل.

ويتصدر الدحيل ترتيب المجموعة برصيد تسع نقاط، في المقابل يأتي الشارقة وبرسيبوليس في المركز الثاني والثالث برصيد سبع نقاط، ويتذيل التعاون الترتيب برصيد ست نقاط.

جدير بالذكر أن كارتيرون رحل عن الزمالك مؤخرًا بعدما قرر الفرنسي دفع الشرط الجزائي في عقده والمقدر براتب شهرين.