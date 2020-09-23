محمود سعد يطالب منتخب الشباب بالروح القتالية والتباعد الاجتماعي

حرص دكتور محمود سعد مدير الإدارة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم علي حضور تدريب منتخب مصر الوطني للشباب تحت 20سنةً في معسكر الفريق المفتوح باستاد القاهرة الدولي.

وشدد سعد للاعبي الشباب علي أهمية التحلي بالروح القتالية من اجل الفوز ببطولة شمال أفريقيا المقرر إقامتها في السابع من نوفمبر القادم بتونس من اجل التأهل لكاس الأمم الأفريقية بموريتانيا 2021

كما شدد مدير الإدارة الفنية علي أهمية التباعد الاجتماعي خلال الفترة الحالية بين اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي للحفاظ علي سلامة الجميع كما اثني علي المجهود المبذول من الجهاز الفني بقيادة ربيع ياسين خلال الفترة الماضية متمنيا لهم التوفيق خلال الفترة القادمة قبل الدخول في معسكر مغلق بداية من الأسبوع الأول من اكتوبر استعدادًا لبطولة شمال أفريقيا التي تقام بتونس في الفترة من 7 الي 22 نوفمير القادم.

أفريقيا المقرر إقامتها في السابع من نوفمبر القادم بتونس من اجل التأهل لكاس الأمم الأفريقية بموريتانيا 2021كما شدد مدير الإدارة الفنية علي أهمية التباعد الاجتماعي خلال الفترة الحالية بين اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي للحفاظ علي سلامة الجميع كما اثني علي المجهود المبذول من الجهاز الفني بقيادة ربيع ياسين خلال الفترة الماضية متمنيا لهم التوفيق خلال الفترة القادمة قبل الدخول في معسكر مغلق بداية من الأسبوع الأول من اكتوبر استعدادًا لبطولة شمال أفريقيا التي تقام بتونس في الفترة من 7 الي 22 نوفمير القادم.

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