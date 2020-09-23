وكيل رجب بكار يكشف مصيره مع بيراميدز.. ومفاوضات الأهلي والزمالك

كشف تامر النحاس، وكيل رجب بكار ظهير أيمن نادي بيراميدز، أسباب العقوبة التي وقعت على اللاعب بالأمس.

وأعلن نادي بيراميدز غياب رجب بكار عن مباراة الإسماعيلي المقبلة، وتدريبه مع فريق الشباب بالنادي، لكنه لم يكشف سبب العقوبة.

وقال النحاس في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت": "حاولت

التواصل مع مسئولي نادي بيراميدز، لأسباب العقوبة التي وقعت على بكار، ومعرفة هل قرار فني أكم إداري".

وأشار: "إذا كان هناك سوء تفاهم بين الطرفين، نسعى لإزالته، بكار لديه عقد مع بيراميدز يمتد لـ 4 مواسم".

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وأوضح: "رجب بكار سيتواجد مع بيراميدز في الموسم الجديد بكل تأكيد، إذا كان الأهلي أو الزمالك يرغبون في ضمه عليهم التواصل مع إدارة بيراميدز".

وأشارت بعض التقارير الصحفية في الأونة الأخيرة إلى توقيع رجب بكار لنادي الزمالك، خاصة بعد رحيل حمدي النقاز من صفوف الفريق الأبيض.

وانضم رجب بكار إلى نادي بيراميدز مطلع موسم 2018 قادمًا من نادي سموحة.