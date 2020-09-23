وزير الرياضة يدعم لعبة كرة القدم للمبتورين من ذوى القدرات والهمم

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء بمكتبه بديوان الوزارة، ممثلي فريق المعجزات لكرة القدم للمبتورين من ذوى القدرات والهمم؛ لبحث متطلباتهم ورغباتهم بشأن إقامة منافسات محلية في كرة القدم والمشاركة فى البطولات القارية والدولية.
ووعد الوزير ممثلي فريق المعجزات على التنسيق
وكشف الدكتور أشرف صبحي عن دعمه للعبة كرة القدم لذوى القدرات والهمم كمتنفس رياضي للاعبيها، والعمل على توفير متطلباتهم وإتاحة المنشآت الشبابية والرياضية أمامهم لممارستها، علاوة على التنسيق مع الجهات المعنية للانتهاء من كافة الإجراءات الواجبة لظهور اللعبة بشكل رسمي على الساحة الرياضية.
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