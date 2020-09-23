يويفا يعلن الأسماء المرشحة لحصد جائزة لاعب العام في أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن اللاعبين المرشحين لنيل جائزة لاعب الموسم 2019 - 2020.
وضمت القائمة التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي كل من الحارس مانويل نوير لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني، والمهاجم روبرت ليفاندوفسكي
ومن المقرر أن يعلن يويفا عن الاسم المتوج بالجائزة مطلع شهر أكتوبر المقبل.
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