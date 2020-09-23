أمهلت شركة EA Sports اتحاد الكرة حتى شهر يناير المقبل، لحسم موقفه بإقامة دوري البلايستيشن من عدمه. تلقى اتحاد الكرة خطابا رسميا من الشركة يطلب فيه مشاركة 65% من فرقالدوري الممتاز في دوري البلايستيشن، بما يوازي 12 فريقاً.
وكشف مصدر باتحاد الكرة أن الشركة منحت الحرية لاتحاد الكرة لتحديد جدول الدوري وانهاء البطولة خلال يومين فقط أو 4 شهور او 6 شهور.
وينوي اتحاد الكرة فتح خطوط اتصال مع الأندية لإقناعها بالمشاركة في البطولة بجانب التواصل مع الشركة الراعية لتمويل المسابقة خاصة وأنها ستحقق أرباحا كبيرة في ظل الشعبية الجارفة البلايستيشن في مصر والعالم.
كانت هذه تفاصيل خبر مهلة حتى يناير ٢٠٢١ لاتحاد الكرة لحسم مشاركته في دوري البلايستيشن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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