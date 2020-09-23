سموحة ينتظم في معسكر مغلق اليوم استعداداً لملاقاة وادي دجلة

يعلن أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة ، مساء اليوم قائمة لاعبيه التى ستسافر إلى القاهرة للدخول فى معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من بتروسبورت استعداداً للمواجهة الصعبة مع وادى دجلة بالدوري عصر الغد.
كان الجهاز الفنى قد شاهد مع لاعبيه مباريات
ونجح أحمد سامى منذ توليه المسؤلية فى تحقيق الفوز بمباراتين وتعادل فى أخرى وحقق فريقه معدل تهديفى عال حيث سجل 7 أهداف فى المباريات الثلاث.
ويحتل سموحة المركز الخامس بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 39 نقطة، بعدما خاض الفريق السكندرى 28 مباراة ، حيث فاز المصرى فى 8 مباريات وتعادل فى15 أخرى، وتلقى الهزيمة فى 5 مباريات، وسجل لاعبو المصرى 37 هدفاً، واستقبلت شباكهم 31 آخرين.
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