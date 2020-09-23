رسميًا | ليدز يونايتد يتوصل لاتفاق مع ريال سوسيداد بشأن يورينتي

قال ريال سوسيداد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إنه توصل لاتفاق بقضي بانتقال مدافعه دييغو لورينتي إلى ليدز يونايتد الصاعد هذا الموسم للدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يكشف عن تفاصيل مالية لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن التعاقد مع اللاعب الإسباني (27 عامًا) كلف ليدز 20 مليون جنيه إسترليني (25.44 مليون دولار).

وقال النادي الإسباني في بيان “توصل ريال سوسيداد وليدز يونايتد إلى اتفاق مبدئي لانتقال دييغو لورينتي ويتوقف الأتفاق النهائي على الكشف الطبي للاعب”.

وأضاف “يود ريال سوسيداد التعبير عن شكره وامتنانه لدييجو بعد ثلاث سنوات في النادي ويتمنى له التوفيق في الفصل الجديد من مسيرته”.

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وبدأ يورينتي مسيرته الإحترافية في ريال مدريد لكنه فشل في تثبيت نفسه بالفريق الأول وانتقل إلى سوسيداد في 2017.

وخاض 30 مباراة مع فريق المدرب ايمانول الغواسيل الموسم الماضي حين أحتل المركز السادس ووصل إلى نهائي كأس الملك.

ويطمح ليدز لتعزيز دفاعه بعد أن استقبل سبعة أهداف في أول مباراتين بالدوري الانجليزي الممتاز حتى الآن.