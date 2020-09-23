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كورونا تُغيب ديفيد مويس عن قيادة وست هام أمام ولفرهامبتون

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محمد مصطفى 0 تبليغ

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تأكد غياب ديفيد مويس المدير الفني لفريق ويستهام الإنجليزي واللاعبين عيسى ديوب وجوش كولن عن صفوف الفريق في المباراة المقررة أمام ولفرهامبتون يوم الأحد المقبل في المرحلة الثالثة من الممتاز، بعد الإعلان عن إصابتهم بعدوى فيروس المستجد (كوفيد19-).

وغاب المدرب واللاعبان عن مباراة الفريق التي خاضها أمام هال سيتي مساء أمس الثلاثاء في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بعد الإعلان قبيل بدء المباراة عن إصابتهم بعدوى كورونا، طبقا لما كشفت عنه نتائج الفحوص.

وطبقا للإرشادات الصحية العامة في إنجلترا، يفترض بالمدرب واللاعبين الخضوع للعزل الذاتي لمدة عشرة أيام.

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وقال ألان ايرفين المدرب المساعد بالفريق إن النتائج ظهرت مساء الثلاثاء قبل وقت قليلة من موعد المباراة.

وأضاف في تصريحات نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) :”لقد كنا من المخالطين، حيث تواجدنا في نفس المكان مع ديفيد (مويس) في الاستاد… فقد تواجدنا في الاستاد قبل نحو ساعتين من بداية المباراة.”

وأضاف :”شكلت تلك الأنباء صدمة لنا. فقد أجرينا العديد من الفحوص ولم يأت أي منها بنتائج إيجابية. لكننا كنا دقيقين للغاية بشأن البروتوكول منذ البداية، كما أن الجهاز الطبي يعي تمامًا ما يحدث ويعي اتباعنا للبروتوكول.”

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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