كورونا تُغيب ديفيد مويس عن قيادة وست هام أمام ولفرهامبتون

تأكد غياب ديفيد مويس المدير الفني لفريق ويستهام الإنجليزي واللاعبين عيسى ديوب وجوش كولن عن صفوف الفريق في المباراة المقررة أمام ولفرهامبتون يوم الأحد المقبل في المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الإعلان عن إصابتهم بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).
وغاب المدرب واللاعبان عن مباراة الفريق التي خاضها أمام هال سيتي مساء أمس الثلاثاء في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بعد الإعلان قبيل بدء المباراة عن إصابتهم بعدوى كورونا، طبقا لما كشفت عنه نتائج الفحوص.
وطبقا للإرشادات الصحية العامة في إنجلترا، يفترض بالمدرب واللاعبين الخضوع للعزل الذاتي لمدة عشرة أيام.
وقال ألان ايرفين المدرب المساعد بالفريق إن النتائج ظهرت مساء الثلاثاء قبل وقت قليلة من موعد المباراة.
وأضاف في تصريحات نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) :”لقد كنا من المخالطين، حيث تواجدنا في نفس المكان مع ديفيد (مويس) في الاستاد… فقد تواجدنا في الاستاد قبل نحو ساعتين من بداية المباراة.”
وأضاف :”شكلت تلك الأنباء صدمة لنا. فقد أجرينا العديد من الفحوص ولم يأت أي منها بنتائج إيجابية. لكننا كنا دقيقين للغاية بشأن البروتوكول منذ البداية، كما أن الجهاز الطبي يعي تمامًا ما يحدث ويعي اتباعنا للبروتوكول.”
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