رسميًا | ولفرهامبتون يعلن تعاقده مع ظهير برشلونة

أعلن نادي وولفرهامبتون الإنجليزي اليوم الأربعاء إبرام صفقة التعاقد مع البرتغالي الدولي نيلسون سيميدو من برشلونة الإسباني.

وأوضح ولفرهامبتون عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أن سيميدو وقع عقداً يستمر حتى يونيو 2023 مع إمكانية التمديد حتى يونيو 2025 .

وقدم سيميدو 26/ عامًا/ مستويات جيدة في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا خلال ثلاثة مواسم قضاها مع برشلونة.

كذلك أعلن برشلونة عبر موقعه على الإنترنت عن رحيل سيميدو بعد أن شارك في 122 مباراة مع الفريق خلال المواسم الثلاثة.

وأوضح برشلونة أن ولفرهامبتون سيدفع 30 مليون يورو نظير الحصول على خدمات اللاعب، إلى جانب عشرة ملايين يورو أخرى كمتغيرات.