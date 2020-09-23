رياضة | البدرشين يبدأ تدريباته السبت المقبل استعدادا للمعادي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر البدرشين يبدأ تدريباته السبت المقبل استعدادا للمعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدأ فريق البدرشين، أحدى أندية المجموعة الخامسة بالقسم الثالث، تدريباته الأولى السبت المقبل، استعداداً لمواجهة المعادي ضمن مباريات الأسبوع الرابع والعشرين بالمجموعة الخامسة بالقسم الثالث.

وصرح رأفت السيد المدير الفني للفريق، بأن الفريق سيلعب مبارياته المتبقية بالدوري باثني عشر لاعب فقط، وأن باقي اللاعبين لن يشاركوا مع الفريق في المباريات المتبقية لاسباب مادية ورغبتهم في الرحيل، وانه سيستعين بالناشئين لاستكمال المباريات.

كما أعلن البدرشين عن سلبية مسحات جميع افراد الفريق، ويحتل البدرشين المركز الأخير بالمجموعة الخامسة برصيد 17 نقطة.