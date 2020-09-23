رياضة | فايلر يستقر على تشكيل الأهلي أمام نادي مصر في الدوري

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يستقر على تشكيل الأهلي أمام نادي مصر في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به فريقه مواجهة اليوم أمام نادي مصر.

ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره نادي مصر في المباراة التي ستقام على ستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن تشكيل الأهلي على النحو التالي :-

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حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمود وحيد

خط الوسط : أليو ديانج - أحمد فتحي - عمرو السولية - وليد سليمان

خط الهجوم : محمود "كهربا" - مروان محسن.