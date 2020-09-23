رياضة | موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق الزمالك فوزا عريضا على حساب نظيره فريق طنطا بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل أهداف الزمالك كل من، محمود علاء "هدفين" وإمام عاشور "هدف" بالدقائق 47، 71، 96، بينما جاء هدف فريق طنطا الوحيد عن طريق اللاعب محمود مسعود بالدقيقة 89 من زمن اللقاء.

هذا الفوز رفع رصيد الزمالك إلي 58 نقطة ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، وسيتم خصم 3 نقاط منه نهاية الموسم بعد انسحابه من لقاء الدور الأول أمام الأهلي.

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بينما يتصدر فريق الأهلي جدول الترتيب برصيد 73 نقطة وحسم لقب البطولة رسميا منذ الجولة الماضية.

موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري:

وتنتظر فريق الزمالك مواجهة قوية ضد فريق الجونة في الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الممتاز والمقرر لها الأحد الموافق 27 سبتمبر الجاري.

وستقام مباراة الزمالك ضد الجونة في تمام الثامنة مساءًا يوم الأحد الموافق 27 – 9 – 2020، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الممتاز، وستذاع المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس on time sports الناقل الحصري لمباريات الدوري هذا الموسم.