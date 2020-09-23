رياضة | لامبارد يساند الأندية الصغيرة المتعثرة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر لامبارد يساند الأندية الصغيرة المتعثرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مدرب تشيلسي، فرانك لامبارد، أن بدء مسيرته في قاع هرم كرة القدم الإنجليزية ساعده في تقدير التحديات المالية التي تواجهها أندية الدرجات الأدنى خلال وباء كوفيد-19، مشدداً على أهمية تقديم الدوري الممتاز يد العون.

تعتمد أندية الدرجات الأدنى على إيرادات أيام المباريات، وسيترك قرار الحكومة البريطانية بتأجيل عودة الجماهير للملاعب تأثيراً هائلاً عليها.

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وأبلغ لامبارد وسائل إعلام بريطانية: "أعتقد أنه من المهم أن يتكاتف الدوري الممتاز لدعم الدرجات الأدنى".

وأضاف: "هذه هي القاعدة التي استندنا عليها جميعاً، أنا بدأت في الدرجة الثانية، وكذلك الكثير من اللاعبين الشبان، وأتفهم الصعوبات لدى الأندية".

وتابع: "لن أتحدث كثيراً عن السياسة، ولا أعرف قدراً كافياً من الأرقام، لكن أعتقد أن أندية الدوري الممتاز والمسابقة تتعاطف، وأنا واثق من اتخاذ خطوات إيجابية للأمام".