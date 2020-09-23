رياضة | برشلونة ينتقم من بايرن ميونيخ

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة ينتقم من بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحاول نادي برشلونة الإسباني رد الثمانية التي تلقاها من بايرن ميونيخ الألماني بشكل غير مباشر خلال فترة الانتقالات الصيفية بعدما كان قد خسر 8-2 في دوري أبطال أوروبا.

كشفت قناة "TV3" الإسبانية عن تفوق برشلونة في اللحظات الحاسمة على بايرن ميونيخ لضم سيرجينو ديست من صفوف أياكس أمستردام الهولندي.

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وأشارت إلى أن الصفقة بـ20 مليون يورو، بجانب 5 ملايين كإضافات، في انتظار إعلان حسمها رسميًا رغم أنها كانت أقرب إلى بايرن ميونيخ.

ويبلغ الأمريكي ديست من العمر 19 عامًا فقط، كما يقدم مستويات رائعة مع فريقه، أياكس أمستردام الهولندي الذي يوافق على بيعه.