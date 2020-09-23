رياضة | الزمالك يتخذ قرار ناري ضد باتريس كارتيرون

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يتخذ قرار ناري ضد باتريس كارتيرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، من أعضاء اللجنة الخماسية، إصدار قرار بمنع المدرب الفرنسى باتريس كارتيرون من التدريب فى مصر.

الزمالك يطلب منع باتريس كارتيرون من التدريب في مصر

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كشفت مصادر مطلعة فى جهاز الكرة بالزمالك أن كارتيرون يجب أن يكون عبرة لجميع المدربين بعد رحيله عن قيادة الزمالك فى توقيت محرج للغاية.

وتمنت المصادر أن تصدر اللجنة الخماسية قرارا تأديبيا ضد كارتيرون بمنعه من تولى مهمة تدريب أى فريق بالدورى المصرى مرة أخرى.

الجدير بالذكر أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، قد قرر فسخ تعاقده مع الزمالك بعد دفع 250 ألف دولار قيمة الشرط الجزائى، وانتقل لتدريب التعاون السعودى.