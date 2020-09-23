رياضة | ليفربول ينتزع "الأغلى في العالم"

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ليفربول ينتزع "الأغلى في العالم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح نادي ليفربول الإنجليزي المحترف به محمد صلاح هو أغلى ناد في العالم حسب موقع ترانسفير ماركت العالمي، المختص بتحديد قيمة اللاعبين السوقية. وكشفت صحيفة "ذا صن" عن قائمة أغلى 10 أندية على المستوى العالمي: 1. ليفربول: 986.7 مليون جنيه إسترليني 2. مانشستر سيتي: 933.1 مليون جنيه إسترليني 3. برشلونة: 910.3 مليون جنيه إسترليني 4. تشيلسي: 825.9 مليون جنيه إسترليني Advertisements 5. ريال مدريد: 789.5 مليون جنيه إسترليني 6. بايرن ميونخ: 754.2 مليون جنيه إسترليني 7. مانشستر يونايتد: 719.5 مليون جنيه إسترليني 8. باريس سان جيرمان: 706.4 مليون جنيه إسترليني 9. أتلتيكو مدريد: 702 مليون جنيه إسترليني 10. توتنهام: 697.1 مليون جنيه إسترليني

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