رياضة | ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي وإف سي مصر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي وإف سي مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا يزال عبد الله السعيد نجم نادي بيراميدز يتربع على قمة ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي قبل 6 جولات على نهاية المسابقة المحلية والذي توج فريق الأهلي بلقبها رسميًا للمرة 42 في تاريخه متفوقا على غريمه التقليدي الزمالك.

ويتصدر "السعيد" جدول ترتيب هدافي الدوري الممتاز برصيد 16 هدفا، ويلاحقه على القمة نجم الأهلي محمد الشريف والذي يلعب معارًا لنادي إنبي وسجل 12 هدفًا حتي الآن، بينما يتقاسم سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون ومصطفي محمد مهاجم الزمالك المركز الثالث بـ9 أهداف.

ويستعرض الخليج 365 الرياضي ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل مواجهة الأهلي ضد نظيره نادي مصر مساء الأربعاء 23 سبتمبر في الجولة التاسعة والعشرين من المسابقة المحلية:-

1- عبد الله السعيد (بيراميدز) 16 هدفًا.

2- محمد شريف ( انبي) 12 هدفا.

3- سيف الدين الجزيري (المقاولون العرب) 9 أهداف.

4- مصطفي محمد (الزمالك) 9 أهداف

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5- وليد سليمان ( الأهلي) 8 أهداف.

6- حسام حسن (سموحة) 8 أهداف.

7- والتير بواليا (الجونة) 8 أهداف.

8- محمود علاء (الزمالك) 7 أهداف

9- جون آنطوي (بيراميدز) 7 أهداف

10- أحمد سيد زيزو (الزمالك) 6 أهداف.

11- مروان حمدي (وادي دجلة) 6 أهداف.

12- عمرو مرعي (المقاصة) 6 أهداف.