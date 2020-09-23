الامارات | نجم الزمالك يوضح سبب احتفاله المستفز في الدوري المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الزمالك يوضح سبب احتفاله المستفز في الدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدافع وهداف نادي الزمالك محمود علاء عن سبب طريقة احتفاله بالهدف الذي سجله من ركلة جزاء بمرمى طنطا، أمس الثلاثاء، في الدوري المصري لكرة القدم والذي اعتبرها الجمهور مستفزة للفريق الخصم وحارس مرماه.

وكان محمود علاء قد أحرز هدفين في هذه المباراة، وأضاع ركلة جزاء في الشوط الأول تصدى لها حارس طنطا محمد أشرف، قبل أن يعود ويحرز هدفاً برأسه ثم ركلة جزاء أخرى ولكنه احتفل على الطريقة المعهودة لزميله في الفريق فرجاني ساسي حين سجل ركلة ترجيحية في مواجهة الأهلي المصري بنهائي السوبر المصري.

Advertisements

وقال محمود علاء في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "الموضوع لا يتعدي الدعابة مع فرجاني ساسي على طريقة تنفيذه لركلات الجزاء، لا أقصد الإهانة والاستفزاز لحارس طنطا مطلقاً، وتحدثنا سوياً بعد تسديدها وأيضا هاتفيا بعد المباراة، وله مني كل الاحترام”.

وكان مرتضى منصور قد أعلن عن معاقبة اللاعب عقب هذا الاحتفال، وقال في مداخلة تلفزيونية: "المباراة كانت محترمة جداً وأبارك لـ رضا عبد العال لأنه لعب على قدر الإمكانيات المتاحة له، هو مدرب ممتاز ويفهم في كرة القدم، وأهنئه على مستوى لاعبيه أمام الزمالك، أعتذر لجمهور طنطا على ما بدر من محمود علاء بعد ضربة الجزاء، حركة غير مسؤولة، وعندما فعلها فرجاني ساسي مع الشناوي اعتذر له".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news