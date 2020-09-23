شكرا لقرائتكم خبر عن النصر السعودي يهدد صفقة الأهلي المنتظرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

دخل نادي النصر السعودي، خلال الساعات القليلة الماضية، في مفاوضات مكثفة من أجل التعاقد مع محمد إبراهيم، لاعب فريق مصر المقاصة، للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي.

وكانت الأيام الأخيرة قد شهدت رغبة من ناديي الأهلي وبيراميدز في الحصول على خدمات اللاعب، بداية من الموسم الكروي الجديد، بعد تقديمه أداء مميز مع الفريق الفيومي في الموسم الجاري.

وعلمت «المصري اليوم»، من مصدر مقرب من اللاعب، أن النصر تفاوض مع وكيل محمد إبراهيم لمعرفة رأيه في الانتقال إلى صفوف الفريق السعودي بداية من الموسم المقبل.