شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يستعيد خدمات «الشامي» في مواجهة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
يستعيد الفريق الكروي الأول بنادي الإسماعيلى جهود مهاجمه محمد الشامي في مواجهة بيراميدز، المقرر لها الثامنة مساء الخميس، على استاد الإسماعيلية بالجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري العام.
وغاب «الشامي» عن مباراة إنبي، بعد حصوله على الإنذار الثالث في مواجهة المقاولون العرب، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في الجولة السابعة والعشرين للمسابقة.
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