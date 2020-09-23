سارة أمين: احترام المنافسين وراء تتويج طائرة سيدات الأهلي بالبطولات

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قالت سارة أمين، لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الأهلي، إن الفريق نجح في حصد لقب كأس مصر بعد مجهود كبير ومباراة قوية أمام فريق الصيد، الذي قدم مباريات قوية ونجح في الوصول إلى نهائي البطولة.
وأكدت لاعبة الأهلي أن الفريق دائمًا ما يحترم المنافسين، ويعمل على الفوز في المباريات التي يشارك بها، ودائمًا ما يكون الفوز باللقب هو هدفه الأول لإسعاد جماهير النادي في كل مكان.
وأشارت إلى أن الجمع بين ثنائية الدوري والكأس يؤكد أن فريق «طائرة السيدات» يسير في الاتجاه الصحيح، وأن هناك جيلًا مميزًا قادرًا على إضافة المزيد من البطولات مستقبلًا والاستمرار في الصعود على منصات البطولات المحلية والدولية.
ونجح الأهلي في التتويج بكأس مصر بعد الفوز على الصيد بثلاثة أشواط دون مقابل، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على صالة نادي الشرقية للدخان، والتي حرص الكابتن محمود الخطيب على حضورها ودعم اللاعبات.
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