شكرا لقرائتكم خبر عن سارة أمين: احترام المنافسين وراء تتويج طائرة سيدات الأهلي بالبطولات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قالت سارة أمين، لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الأهلي، إن الفريق نجح في حصد لقب كأس مصر ‏بعد مجهود كبير ومباراة قوية أمام فريق الصيد، الذي قدم مباريات قوية ونجح في الوصول إلى ‏نهائي البطولة.

وأكدت لاعبة الأهلي أن الفريق دائمًا ما يحترم المنافسين، ويعمل على الفوز في المباريات ‏التي يشارك بها، ودائمًا ما يكون الفوز باللقب هو هدفه الأول لإسعاد جماهير النادي في كل ‏مكان.‏

وأشارت إلى أن الجمع بين ثنائية الدوري والكأس يؤكد أن فريق «طائرة السيدات» ‏يسير في الاتجاه الصحيح، وأن هناك جيلًا مميزًا قادرًا على إضافة المزيد من البطولات مستقبلًا ‏والاستمرار في الصعود على منصات البطولات المحلية والدولية.‏

ونجح الأهلي في التتويج بكأس مصر بعد الفوز على الصيد بثلاثة أشواط دون مقابل، في المباراة ‏التي أقيمت مساء اليوم على صالة نادي الشرقية للدخان، والتي حرص الكابتن محمود الخطيب ‏على حضورها ودعم اللاعبات.‏