شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة مغربية: خلاف مالي يعطل صفقة إعارة أزارو للاتفاق السعودي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
كشفت تقارير صحفية مغربية، عن تعثر صفقة إعارة المغربى وليد أزارو، لاعب الأهلى، إلى نادي الاتفاق السعودى، بداية من الموسم الجديد، وذلك بسبب الخلاف المالى بين الناديين.
وذكرت صحيفة «le360» المغربية، أن الخلاف بين الأهلى والنادى السعودى بسبب ضعف المقابل المادي، حيث أن عقد إعارة أزارو للاتفاق في الموسم المنصرم كان يتضمن بند حق شراء مقابل مليون و100 ألف دولار.
وأوضحت الصحيفة، أن الأهلي طالب النادي السعودي بتسديد 100 ألف دولار مستحقات متأخرة من إعارة مدتها نصف موسم لأزارو.
واختتم المصدر ذاته، أن إدارة الأهلي لم تقرر بعد موقفها بشأن أزارو، هل يستمر مع الفريق أم يرحل إلى فريق آخر.
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