شكرا لقرائتكم خبر عن الوداد المغربي يعلن قائمته استعدادًا لمواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أعلن نادي الوداد البيضاوي المغربي، قائمته التي سيواجه بها الأهلي في نصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي مبكراً.
وكشف موقع «البطولة» المغربي، أن قائمة الوداد الرياضي المؤهلة لمواجهة فريق الأهلي المصري، في نصف نهائي دوري الأبطال، تضم 21 لاعبا من أصل 30 لاعبا.
وجاءت قائمة الوداد لمواجهة الأهلي كالتالي:
محمد رضى التكناوتي، وطه مريد، وعيسى سيودي، وعبداللطيف نصير، والشيخ كومارا، ونجم الدين، وبدر كدارين، وأيوب العملود، ويحيى عطية الله، وحمزة أسرير، وإبراهيم النقاش، ويحيى جبران، ووليد الكرتي، وأيمن الحسوني، وصلاح الدين السعيدي، وهيثم البهجة، وبديع أووك، وإسماعيل الحداد، ووليد الكرتي، وزهير المترجي.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
102,141
-
تعافي
90,332
-
وفيات
5,787
كانت هذه تفاصيل خبر الوداد المغربي يعلن قائمته استعدادًا لمواجهة الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.