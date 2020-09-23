شكرا لقرائتكم خبر عن الوداد المغربي يعلن قائمته استعدادًا لمواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن نادي الوداد البيضاوي المغربي، قائمته التي سيواجه بها الأهلي في نصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي مبكراً.

وكشف موقع «البطولة» المغربي، أن قائمة الوداد الرياضي المؤهلة لمواجهة فريق الأهلي المصري، في نصف نهائي دوري الأبطال، تضم 21 لاعبا من أصل 30 لاعبا.

وجاءت قائمة الوداد لمواجهة الأهلي كالتالي:

محمد رضى التكناوتي، وطه مريد، وعيسى سيودي، وعبداللطيف نصير، والشيخ كومارا، ونجم الدين، وبدر كدارين، وأيوب العملود، ويحيى عطية الله، وحمزة أسرير، وإبراهيم النقاش، ويحيى جبران، ووليد الكرتي، وأيمن الحسوني، وصلاح الدين السعيدي، وهيثم البهجة، وبديع أووك، وإسماعيل الحداد، ووليد الكرتي، وزهير المترجي.