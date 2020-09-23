شكرا لقرائتكم خبر عن «الأموال العامه» تطلب التحريات في واقعة«سرقة كؤوس أفريقيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طلبت نيابة الأموال العامه تحريات الامن في واقعة اختفاء كؤوس أفريقيا من داخل الاتحاد المصرى لكرة القدم. وتباشر النيابة التحقيق في الواقعة بعد احالته من النائب العام .

وقرّرت وزارة الشباب والرياضة إحالة فقدان بعض مقتنيات الاتحاد المصري لكرة القدم، وبينها نسخة أصلية لكأس أمم إفريقيا، إلى النائب العام ليجري تحقيقا.

وقال البيان الذي نشرته الوزارة على صفحتها على موقع فيسبوك: «أحالت وزارة الشباب والرياضة صباح اليوم الأربعاء الموافق 9 سبتمبر 2020 الملف الخاص بفقدان بعض المقتنيات من مخازن الاتحاد المصري لكرة القدم إلى النائب العام».

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قرر الأسبوع الماضي فتح تحقيق عاجل في اختفاء نسخة أصلية لكأس أمم أفريقيا، والتي احتفظ بها الفراعنة بعد احرازها ثلاث مرات متتالية في 2006 و2008 و2010.

واكتشف أعضاء اللجنة الخماسية التي تدير الكرة اختفاء النسخة الأصلية، ليتقرر فتح تحقيق عاجل وأقرّت اللجنة الجمعة بضياع عدد من الكؤوس القديمة الموجودة في مخازن الاتحاد.

قال الاتحاد في بيان إنه «في إطار التطوير الذي يقوم به الاتحاد حاليا لمقره الرئيسي، ومن بينه تحويل المدخل إلى متحف مصغر للكرة المصرية، فوجئت إدارة الاتحاد بعدم وجود عدد من الكؤوس القديمة في مخازن الاتحاد، التي كان من المفترض أن يتم الاستعانة بها في عملية التطوير».

أضاف البيان: «يجرى حاليا تحقيق للتأكد من مصير هذه الكؤوس القديمة، وهل نجت من السرقة اثناء عملية حريق ونهب مقر الاتحاد في عام 2013 لدى الهجوم عليه من مجموعات الألتراس، أم كانت ضمن الخسائر التي نجمت عما تعرض إليه المبنى في هذه الواقعة».