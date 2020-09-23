شكرا لقرائتكم خبر عن «أوباما» مستاء من انتقادات جماهير الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سيطرت حالة من الغضب العارمة على يوسف إبراهيم «أوباما»، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بسبب الانتقادات التي يتعرض لها من جانب جماهير القلعة البيضاء، على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

وصرحت مصادر مقربة من اللاعب لـ«المصري اليوم» أنه أبدى استيائه بسبب الحملة التي يتعرض لها على «سوشيال ميديا»، حيث شدد على أنه كان يعاني من إصابة مؤخرًا ويتحامل على نفسه من أجل الفريق.

يذكر أن جماهير الزمالك كانت قد انتقدت اللاعب خلال المباريات الماضية بسبب هبوط مستواه وعدم تقديمه أداء مميز مع القلعة البيضاء.