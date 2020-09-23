شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات فى بيراميدز لإنهاء أزمة «بكار» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثيرت أزمة خلال الساعات الأخيرة، داخل أروقة نادي بيراميدز، بسبب استبعاد رجب بكار، الظهير الأيمن للفريق، من المباريات وتدريبات الفريق خلال الفترة الماضية.
وعلمت «المصري اليوم» أن بعض اللاعبين تدخلوا لمحاولة إنهاء أزمة رجب بكار وعودته للتدريبات والمباريات مرة آخرى خلال الفترة المقبلة، وإعادة الهدوء للفريق.
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