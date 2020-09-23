شكرا لقرائتكم خبر عن تحرك جديد من الزمالك لتجديد عقد «ساسي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعي مسؤولو نادي الزمالك، لإنهاء أزمة تجديد عقد الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق، في أسرع وقت ممكن، من أجل عدم الدخول في دوامة خلال الفترة المقبلة.
وعلمت «المصري اليوم»، أن أمير مرتضي، المشرف العام على الفريق الكروي الأول بالنادي، منح فرجاني ساسي، مهلة حتي بعد مباراة الرجاء من أجل الرد النهائي حول التجديد من عدمه.
وكان أمير مرتضي قد عقد جلسة مؤخرًا مع النجم التونسي من أجل التفاوض حول تجديد عقده والذى ينتهي في نهاية الموسم المقبل.
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