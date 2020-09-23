شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يستهدف ضم ظهير الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب طلعت يوسف، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السكندري، التعاقد مع ظهير أيمن، لتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلمت «المصري اليوم»، أن المدير الفني للاتحاد، طالب محمد مصيلحي، رئيس النادي، ضرورة التعاقد مع باسم على، الظهير الأيمن للنادي الأهلي، من أجل تدعيم الجبهة اليمني لزعيم الثغر.

يذكر أن باسم على يعاني من عدم المشاركة مع المارد الأحمر، حيث يعتمد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي على محمد هاني أساسيًا.