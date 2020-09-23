شكرا لقرائتكم خبر عن المقاضة يدخل فى مفاوضات مع أسامة نبيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل مسئولو نادي مصر المقاصة، في مفاوضات مكثفة خلال الساعات القليلة الماضية، مع أسامة نبيه، المدير الفني لفريق الشعلة السعودي، من أجل تولي تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.
واعتذر إيهاب جلال، عن إكمال مهمته في تدريب المقاصة، وفسخ تعاقده مع الفريق الفيومي، أمس الثلاثاء، بسبب أزمة المستحقات المالية التي يعاني منها النادي مؤخرًا.
وعلمت «المصري اليوم»، أن إدارة المقاصة تواصلت مع أسامة نبيه، ومن المنتظر أن يحضر غدًا، إلى مصر من أجل التفاوض على تدريب الفريق في الفترة المقبلة.
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