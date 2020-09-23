شكرا لقرائتكم خبر عن قرار من اتحاد الكرة بشأن عقوبة «الشناوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم منح أحمد الشناوي، حارس مرمى فريق بيراميدز، مهلة لمدة أسبوعين لرد مبلغ 8 ملايين جنيه لناديه السابق الزمالك، وفي حالة عدم تنفيذ القرار الصادر من لجنة شؤون اللاعبين سيتم إيقافه على الفور.

وأعلن عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات، عن قرار اللجنة بإلزام «الشناوي» برد مبلغ 8 ملايين جنيه لناديه السابق الزمالك.