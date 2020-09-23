شكرا لقرائتكم خبر عن قرار من اتحاد الكرة بشأن عقوبة «الشناوي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم منح أحمد الشناوي، حارس مرمى فريق بيراميدز، مهلة لمدة أسبوعين لرد مبلغ 8 ملايين جنيه لناديه السابق الزمالك، وفي حالة عدم تنفيذ القرار الصادر من لجنة شؤون اللاعبين سيتم إيقافه على الفور.
وأعلن عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات، عن قرار اللجنة بإلزام «الشناوي» برد مبلغ 8 ملايين جنيه لناديه السابق الزمالك.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
102,141
-
تعافي
90,332
-
وفيات
5,787
كانت هذه تفاصيل خبر قرار من اتحاد الكرة بشأن عقوبة «الشناوي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.