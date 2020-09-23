شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يسعى للتتويج بكأس مصر للكرة الطائرة أمام طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بحثا عن اللقب يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، مباراة مهمة اليوم الأربعاء، عندما يلتقي مع فريق طلائع الجيش في نهائي بطولة كأس مصر، التي يسعى الفريق للتتويج بها وتحقيق الثلاثية هذا الموسم، بعد نجاحه في حسم لقبي البطولة العربية والدوري من قبل.

من المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساءً على صالة نادي صيد 6 أكتوبر، ويخوضها الأهلي بطموحات كبيرة في تحقيق الفوز والتتويج باللقب بعدما تخطى عقبة الزمالك في الدور نصف النهائي للبطولة بثلاثة أشواط دون مقابل.

ويسعى محمد مصيلحي المدير الفني للفريق، لتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب، حيث عقد محاضرة مهمة أمس بفندق الإقامة؛ لمراجعة خطة اللعب ومهام كل لاعب خلال المباراة، بهدف تقديم أفضل أداء والتتويج باللقب.

وكان فريق الطائرة «رجال» بالأهلي قد نجح في تحقيق لقب البطولة العربية ولقب بطولة الدوري خلال الموسم الحالي، ويسعى إلى التتويج بلقب بطولة الكأس لتحقيق الثلاثية ومواصلة مسيرة البطولات.