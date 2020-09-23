شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رحيل إيهاب جلال.. «عاشور» يبدأ مهام عمله الجديد مع المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقود على عاشور المدير الفنى الجديد لفريق مصر المقاصة، تدريبات الفريق اليوم الأربعاء، بعد تكليفة رسميًا من قبل مجلسإدارة النادي برئاسة اللواء محمد عبدالسلام، بتولي مهمة المدير الفني الجديد للفريق خلال الفترة القادمة، بعد رحيل إيهاب جلال، الذي اعتذر عن الاستمرار مع الفريق.

ويبدأ عاشور في تجهيز اللاعبين لمواجهة المقاولون العرب المقررة الجمعة المقبل، وينتظر أن يعقد المدرب الجديد جلسة مع اللاعبين قبل بدء المران لمناقشة برنامج الإعداد الخاص بالفترة المقبلة ومطالبتهم بالاجتهاد وعدم التراخى لتحقيق الانتصارات في جميع المباريات المتبقية بالدورى.

ويضم الجهاز الفنى الجديد جمال عمر واحمد حسام ورجب عويس مدرب حراس المرمي مهمة الجهاز المعاون لعلي عاشور، خاصة بعد اعتذار حمد إبراهيم ومصطفى كمال معاوني إيهاب جلال المدير الفني السابق للفريق.

وأكد وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة، أن مجلس الإدارة حريص على علاقاته الطيبة مع إيهاب جلال وتم قبول الاعتذار بكل ود واحترام ولن يتم إهدار حقوقه المالية هو ومعاونيه.

وأضاف هويدي، أن إيهاب جلال كان له دورا كبيرا في عودة النتائج الجيده للمقاصة في المباريات الأخيرة وتقدمه إلى وسط جدول الدوري، ولذلك قام المجلس بتوجيه الشكر إلى جلال لدوره الرائع وحرصه على استمرار العلاقات الجيدة بين النادي والمدرب بعد رحيله.

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