شكرا لقرائتكم خبر عن «التدوير» سلاح فايلر لتجنب الإصابات بصفوف الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر السويسري رينيه فايلر، على تطبيق سياسة التدوير على لاعبيه الأساسيين في المواجهات المقبلة بالدوري الممتاز، بعد حسم اللقب رسميا.

ووفقا لمصدر مطلع داخل النادى ينوي فايلر إراحة 3 لاعبين من القوام الأساسي للفريق الأحمر في كل مباراة؛ من أجل تفادي الإجهاد والإصابات العضلية وتجهيز الجميع لموقعة الوداد المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويبدأ فايلر تطبيق هذا النظام من مباراة الفريق أمام نادي مصر، حيث خرج من قائمة المباراة الثلاثي حمدي فتحي ومحمد مجدي «قفشة» والأنجولي جيرالدو، بغرض الراحة على أن يتم استبعاد ثلاثي آخر في اللقاء الذي يليه تباعا.

ورفض المدير الفنى فكرة إجراء تغيير شامل في التشكيلة لرغبتة في الحفاظ على قوة الفريق وتحقيق الانتصارات لمنح اللاعبين دفعة قوية قبل مواجهة الوداد المغربى في نصف نهائى دورى الأبطال الإفريقي.

وحسم الأهلي لقب الدوري بشكل رسمي قبل انتهاء المسابقة بـ 7 أسابيع، وهو ما منح السويسري الفرصة لإراحة العناصر الأساسية والدفع بالوجوه الصاعدة والبدلاء.

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