شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يطمئن على العائدين من الإصابة فى ودية بورفؤاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اطئمن الجهاز الفنى للإسماعيىلى على لاعبيه العائدين من فترة إصابة بجانب مجموعة من فريق الإسماعيلي B، في التجربة الودية التي فاز فيها على فريق نادى بور فؤاد بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بين الفريقين على ملعب النادى الإسماعيلى، سجل هدفى الفريق حازم مرسى ووجيه عبدالحكيم في شوط المباراة الثانى.

بدء الفريق بتشكيل مكون من :كمال السيد حارس مرمى أحمد عبدالوهاب، محمد مجدى الجمل، محمد ناصر، كماتشو لخط الدفاع، وعماد حمدى، نادر رمضان، محمد مخلوف لخط الوسط، وبيكيتى سيلفا، محمد الشامى، حازم مرسى لخط الهجوم.

بينما شارك في شوط المباراة الثانى كلآ من: وجيه عبدالحكيم، محمد بيومى، محمد الضرف، محمد صادق، محمد هاشم، محمود عبدالله، إبراهيم حسن، بينسون شيلونجو، أحمد رجب.

وشهد اللقاء تجربة الجهاز الفنى لطرق لعب مختلفة بجانب تغيير مراكز بعض اللاعبين لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الودية.