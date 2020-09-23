شكرا لقرائتكم الخطيب يبحث مع لجنة التخطيط مصير فايلر في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعرض محمود الخطيب رئيس الأهلي تفاصيل ونتائج جلسته الأخيرة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق على لجنة التخطيط للكرة بالنادي خلال اجتماعه معها خلال اليومين المقبلين لاسيما في ظل تناثر أنباء قوية حول غموض موقف المدرب السويسري وإمكانية رحيله عن النادي قبل بداية الموسم الجديد.

وعقد محمود الخطيب جلسة خاصة مع فايلر أول أمس ، الإثنين، بمقر النادي بالجزيرة من أجل التحدث بشأن مستقبل المدرب السويسري الذي يمتلك مُهلة من الأول حتى العاشر من أكتوبر المقبل لفسخ عقده مع النادي دون شروط جزائية ونفس الحال بالنسبة للأهلي وفي حالة إنتهاء مُهلة العشرة أيام دون فسخ العقد من أحد الطرفين يصبح العقد بينهما مُمتد حتى الموسم المقبل.

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وتشير المعلومات الواردة من داخل القلعة الحمراء إلى أن رينيه فايلر تحدث مع الخطيب أول أمس بشأن عدم شعوره بالأستقرار والإرتياح لعدم تواجد أسرته معه بجانب حالة القلق التى أنتابته مؤخراً من إستمرار "جائحة" كورونا بعد إصابة مساعده ديفيد سيزا بالفيروس وهو ما يفتح باب الرحيل أمام المدير الفني لكن الخطيب أكد للمدرب رغبته في إستكمال عقده مع الأهلي.

ومن المقرر أن يتناقش الخطي بمع لجنة التخطيط التي يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها زكريا ناصف بخصوص هذا الملف وموقف فايلر في ظل إرتباطات الفريق الحالية محلياً وأفريقياً.