شكرا لقرائتكم محمد عادل: رحيل إيهاب جلال من المقاصة في صالح المقاولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن رحيل إيهاب جلال عن تدريب مصر المقاصة خلال الساعات الأخيرة لن يكون عاملاً مؤثراً فى صالح المقاولون، مضيفاً أن الفريق الفيومى يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين وقال عادل فى تصريحات لـ "الخليج 365": منذ بداية الموسم نعتبر المقاصة منافساً لنا مع عدد من الفرق على المربع الذهبى، خاصة وأنه يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين ورحيل إيهاب جلال عن الفريق لا يقلل من قيمة المقاصة وتقديرنا لهم فى مباراة الجولة المقبلة.

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أضاف عادل: وضعنا هدفاً منذ بداية الموسم بالتواجد فى المربع الذهبى واقتربنا من حسم هذا الهدف ومع ذلك فالمباريات المتبقية قوية للغاية ولا تقبل التهاون، ولاعبونا على قدر المسئولية، وننتظر منهم الكثير ، وواصل: لا نريد أن نضع عبء على اللاعبين فى الوقت الحالى خاصة وأن الإرهاق بدى واضحاً على جميع الفرق بالدورى بسبب توالى المباريات دون راحة، ونتمنى حسم بقائنا فى المربع فى أقرب وقت.

ويخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، والجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس، لإجراءات تحليل "رابيد تيست"، اليوم الأربعاء، وذلك قبل 48 ساعة فقط من مباراة المقاولون ومصر المقاصة، والتى تجمع الفريقين مساء الجمعة المقبل على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدورى العام، وكان المقاولون قد انتزع نقطة ثمينة من ضيفه الاتحاد السكندرى، فى المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 28، وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، ليرفع ذئاب الجبل رصيدهم إلى النقطة 49 فى المركز الرابع بجدول المسابقة.