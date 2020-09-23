فايلر يمهد لرحيله عن الأهلي بهذا الطلب

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جدة - عمرو شويل طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إجازة لمدة خمسة أيام من أول أكتوبر المقبل حتى الخامس من الشهر نفسه لزيارة أسرته التى تُقيم في سويسرا للإطمئنان عليها، خاصة أنه لم يسافر منذ فترة طويلة لها بسبب "جائحة" كورونا ، وتحدث فايلر محمود الخطيب رئيس الأهلي خلال الجلسته التى جمعتهما أمس الأول الأثنين، بالنادي عن رغبته في زيارة أسرته في سويسرا لذا يحتاج إجازة قصيرة لا تتعدى خمسة أيام مُستغلاً حسم الفريق بطولة الدوري.
وعلى صعيد متصل ، يعرض محمود الخطيب تفاصيل ونتائج جلسته الأخيرة مع رينيه فايلر المدير الفني للفريق على لجنة التخطيط للكرة بالنادي خلال اجتماعه معها خلال اليومين المقبلين لاسيما في ظل تناثر أنباء قوية حول غموض موقف المدرب السويسري وإمكانية رحيله عن النادي قبل بداية الموسم الجديد.
وعقد الخطيب جلسة خاصة مع فايلر منذ 48 ساعة بمقر النادي بالجزيرة من أجل التحدث بشأن مستقبل المدرب السويسري الذي يمتلك مُهلة من الأول حتى العاشر من أكتوبر المقبل لفسخ عقده مع النادي دون شروط جزائية ونفس الحال بالنسبة للأهلي وفي حالة إنتهاء مُهلة العشرة أيام دون فسخ العقد من أحد الطرفين يصبح العقد بينهما مُمتد حتى الموسم المقبل.
وتشير المعلومات الواردة من داخل القلعة الحمراء إلى أن فايلر تحدث مع الخطيب أول أمس بشأن عدم شعوره بالأستقرار والإرتياح لعدم تواجد أسرته معه بجانب حالة القلق التى أنتابته مؤخراً من إستمرار "جائحة" كورونا بعد إصابة مساعده ديفيد سيزا بالفيروس وهو ما يفتح باب الرحيل أمام المدير الفني لكن الخطيب أكد للمدرب رغبته في إستكمال عقده مع الأهلي.
ومن المقرر أن يتناقش الخطي بمع لجنة التخطيط الت يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها زكريا ناصف بخصوص هذا الملف وموقف فايلر في ظل إرتباطات الفريق الحالية محلياً وأفريقياً.
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